半導體測試介面設備商穎崴（6515）上半年營收、獲利、每股盈餘雖齊創同期新高，但毛利率及獲利表現不如預期，不過，隨著7月營收顯著回升，投顧法人看好下半年營運動能暢旺，毛利率亦可望提升，全年成長仍可期。

興櫃交易的穎崴6月24日觸及597元新高後，一路震盪走跌至20日的380.5元，2個月波段跌幅達36％。近日股價止跌回穩，今（27）日開高走揚上漲3.58％至415元，早盤維持逾1.5％漲幅。

穎崴上半年合併營收14.6億元、年增11.69％，創同期新高。但毛利率38.42％、營益率22.96％，低於去年同期42.71％、23.02％，仍創同期次高。稅後淨利2.56億元、年增7.04％，每股盈餘（EPS）8.43元，亦雙創同期新高。

穎崴上半年營運雖創同期新高，但毛利率及獲利表現低於預期，致使近期股價回檔。投顧法人認為，主因受新冠肺炎疫情影響，使去年底新增機台的稼動率較低，且毛利率較低的老化測試治具貢獻比重增加所致。

穎崴7月自結合併營收3.31億元，較6月2.57億元成長達28.76％、但較去年同期3.6億元減少8％，仍創同期次高、並為近1年高點。前7月合併營收17.92億元，較去年同期16.68億元成長7.44％，續創同期新高。

投顧法人指出，受惠遞延訂單挹注及美系客戶探針卡訂單出貨，帶動穎崴7月營收顯著轉強，低於去年同期則是因貿易戰訂單急增，墊高比較基期。隨著稼動率回歸常態、高毛利探針卡開始出貨，看好第三季營收維持高檔，下半年毛利率可望提升，全年成長仍可期。

(時報資訊)