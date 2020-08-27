在App發展內容與社群的電商品牌，全新「夯動態」於生活市集App正式上線。只要進入生活市集App，點選「夯動態」欄位觀看內容並進行按讚、留言、分享等互動，將品牌吉祥物「夯吉」擬人化並與用戶互動，同時提供使用者美食、趣味、生活、時事等多元化高品質的創作內容。

生活市集2013年正式上線，7年來持續深耕AI大數據科技發展與行動端經營優化，並透過數位廣告和社群精準地推薦給用戶，培養出一群愛用者，更在每年的雙11、衛生紙搶購潮、2020年的肺炎疫情等大事件，不斷吸引更多從未在網路消費的用戶上線購物。

近年來，生活市集在社群經營方面，以Facebook粉絲專頁、Instagram帳號創造內容、與粉絲互動，進而實現新客導流。生活市集不只是提供優質的商品、服務與購物體驗的電商平台，行動端佔整體營收逾8成，更擁有一群熱愛生活市集App的用戶，而如何「為用戶創造出更多價值」是生活市集始終在努力的方向。

今年下半年正式成立「內容行銷部」，搭配「社群部」共同生產內容與創意，「夯動態」從發想到上線試營運僅不到1個月，目前「夯動態」經營團隊除了將品牌吉祥物「夯吉」擬人化，與用戶進行互動之外，加上負責美食、生活、趣味、時事等專屬個性的6位小編，以及用戶評價分享，還有近期即將上線的影片上傳功能。用戶可根據個別內容進行按讚、留言、分享、抽獎等互動，根據目前站內數據顯示，「夯動態」試營運近1個月，美食類內容最受用戶共鳴，互動數較其他內容高出25％左右。

下半年是網購旺季，「99狂歡購物節」更是電商年度大檔雙11的前哨戰，生活市集「99狂歡購物節」將於9月1日正式開跑，將分為多波段操作，逐步推升整體檔期買氣，推出多重限時破盤商品、市場熱銷品牌夯品，以及日用品、養生保健、3C家電、生活寢具、食品等5大分館；活動方面則以每日簽到、整點活動、消費登記抽好禮等多重機制吸引消費者回訪率，為年底接連到來的雙11、雙12大檔增添營運成長動能。

(時報資訊)