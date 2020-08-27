西德州原油期貨價格已經從負油價回升到每桶40美元以上，但元大原油正2(00672L)市價為何卻持續下跌，從4月20日的市價3.68元下跌到8月21日的0.98元，跌幅高達73.37%，與原油期貨止跌彈升的走勢完全兩樣情。

元大投信解釋，期信ETF兼具集中市場交易產品與開放式基金兩種角色，亦同時具有市價與淨值，市價由市場供需所決定，而淨值則是由基金實際資產計算所得，為基金的真實價格。ETF發行商之職責即在於使基金淨值盡可能貼近所追蹤之指數，雖然市價與淨值或有差異，但長期而言，市價會向淨值靠攏。若投資人對基金即時估計淨值一無所知的情況下，在市場上大規模的搶進ETF，極有可能會造成基金市價大幅高於淨值之異常高額溢價現象。

元大投信解釋，從4月20日到8月21日為止，元大原油正2所追蹤的標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數值由0.1988下跌到0.1157，跌幅達41.8%；但相較之下，元大原油正2的淨值卻由0.86元上漲至0.91元，漲幅5.81%，遙遙領先追蹤指數表現，顯見元大投信調整投資策略不僅沒有損害投資人權益，更已盡到善良管理人之責任。

市場上所認為「異於常情」的價格下跌現象，實際上是高額溢價收歛之結果，並非元大投信操作所致。從4月20日到8月21日，元大原油正2的市價雖然由3.68元下跌到0.98元，下跌幅度高達73.37%；但同期基金淨值還小漲5.81%，贏過指數表現。然而溢價卻由237.61%大幅收斂至7.69%，顯見市價下跌並非元大投信操作不當所致，主要是由於市場對於237.61%溢價過高收斂的結果，反而更趨近於基金之真實價格。

(時報資訊)