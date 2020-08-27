對美中新一波衝突的憂慮，以及市場等待美聯準會主席稍晚的談話，增添市場不確定氛圍。

周四日經225指數晨收跌104點或-0.45%，為23186點。東證一部指數跌8.0點或-0.5%，為1616點。電信股領跌最多，行動網路營運商KDDI更大跌1.9%。日經更有172檔個股下跌，僅50檔上升。

基於對南海中國軍事活動和營建的支持，美國商務部周三將中國24個企業和個人列入出口管制黑名單，防止美國商品和技術被利用於不利美國利益用途，以及從美國採購並提供給中國軍事活動的用品，包括奇虎360等。

日本投資人變得謹慎。一名美軍事官員向路透透露，中國週三對南海發射了四枚中程飛彈。

美聯準會主席包爾(Powell)預定今日稍晚舉行線上談話，原先規劃在傑克遜市舉行，因疫情改為線上。預期將描述貨幣政策架構的變化，已在長時間維持低利率。

日本首相安倍可能在周五舉行新聞記者會，說明其健康狀況，市場加深擔憂。

東證表現最好個股為人才招募公司Recruit，上漲6.58%，村田製作所漲0.5%。

(時報資訊)