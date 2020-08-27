近日中共解放軍於渤海、黃海、東海、南海同步展開實戰演訓活動。與此同時，美國U-2高空偵察機26日擅闖共軍北部戰區實彈演習禁飛區活動；另一架美國空軍RC-135S戰略偵察機也在南海上空朝西南方向飛行。微信公眾號「政知道」引述大陸軍事戰略專家宋忠平分析，這兩款偵察機側重搜索的軍事情報不一樣。

環球網報導，一架隸屬於美國空軍的RC-135S戰略偵察機26日上午8點左右途經巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行。而此時正值解放軍在南海進行軍事訓練活動，海南海事局曾在8月21日發佈航行警告，8月24日至29日海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

大陸軍事戰略專家宋忠平分析，RC-135S戰略偵察機更重視對電子信號的獲取，例如電磁頻譜、戰場通訊等。這方面反映的是解放軍武器裝備的實際使用性能，至關重要。如果美軍對這些了如指掌，那麼戰場上就更能對解放軍進行干擾，甚至瞭解下一步的軍事部署。

此外，25日晚間，大陸國防部新聞發言人吳謙披露，美U-2高空偵察機昨天擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。宋忠平指出，U-2偵察機雖然它也具備一定電子信號偵察能力，但更側重依靠雷達和高清相機獲取情報，著眼於實際裝備數量、位置、調度等。

宋忠平表示，U-2偵察機具備戰術和戰略偵察能力，可在2萬米以上高空飛行執行任務。雖然已經列裝60餘年，但其所攜載的偵察設備在不斷更新，因此偵察能力不容小覷。「以往，它主要攜載膠片偵察相機，而現在已經裝備了合成孔徑雷達，同時也具備對電磁頻譜信號收縮能力。U-2擅闖共軍演習禁飛區，對美軍獲取共軍戰術情報有所幫助，威脅較大。」

宋忠平分析稱，U-2偵察機不但具備過頂偵察能力，也具備抵近偵察能力，都會對解放軍北部戰區的演習帶來極大的威脅，甚至有可能導致解放軍的演習不得不終止。事實上，解放軍很多實戰演習時，美國都會派偵察機抵近偵察，以完備他們的戰場數據庫。其意欲偵察的情報包括，解放軍的裝備型號、性能、作戰調動、武器打擊效能。

「相比前些天美軍偵察機抵近廣州等地的偵察活動，此次偵察活動威脅應該更大一些。」宋忠平認為，原因在於實彈演習中解放軍會進行實戰化調動部署、使用武器、進行軍事通訊，這個過程中有價值的軍事情報很多。另外，闖入演習禁飛區，也更有利於偵察機發揮作用。

事實上，近2個月美國頻繁派偵察機抵近大陸進行活動。據不完全統計，7月份美軍偵察機在南海上空飛中近70架次；8月份至今，至少有9架美軍偵察機臨近中國大陸活動。

宋忠平表示，對於美方日趨緊逼的偵察活動，應對方式也很多元。「比如採取驅離的方式，或者對對方偵察機採取干擾，甚至逼迫其迫降。此外，也可以將此看作演習中的突發狀況進行備戰，通過目標佯動的方式釋放假信號，欺騙對方。」

央視「CCTV4」微信號日前刊文援引專業人士警告稱：「美軍方不要低估瞭解放軍維護國家安全的能力，懸崖勒馬是正道，莫將自己的艦機和軍人埋葬在異國他鄉而後悔。」此話並非只是吹牛，事實上，上世紀60年代，解放軍就曾擊落5架國軍的美制U-2偵察機。

上世紀60年代初，為使用U-2偵察機偵察大陸，國軍專門成立了第35中隊，俗稱「黑貓中隊」。隨後，台灣的U-2偵察機頻繁深入大陸內地偵察。1962年9月9日，台灣的1架U-2偵察機飛進大陸，在江西南昌市郊，被設伏在該地區的地空導彈第2營擊落。這是解放軍首次擊落U-2偵察機。此後，解放軍分別又在1963年、1964年、1965年、1967年擊落國軍的U-2偵察機。

1968年後，國軍完全停止了對大陸的偵查活動。這5架被擊落的U-2殘骸拼湊出的整機現在陳列在軍事博物館，躺在當年擊落它們的解放軍導彈旁邊。分析稱，「幾十年前況且能將其擊落，現在的解放軍實力更毋庸置疑。」

(中時 )