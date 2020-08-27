七夕情人節南部大雨，哪都去不了的情侶，「只好」衝摩鐵。一名高雄女大生就跟男友去休息3小時，結果年輕人大戰2回合，第2回合還上演69式，只不過激情的結果卻悲劇了，女大生竟然下巴脫臼，嘴巴闔不起來了。

一名女大生在社群媒體Dcard發文，表示開學後要跟男友遠距離，選在最後一天一起過七夕，原本只想到處吃到處逛，但因為天氣不穩定，加上很多地方都去過想不到去哪裡，男友提議去休息3小時，女大生同意了。

到了摩鐵當然是天雷勾動地火，不過不是大家想像的那種。女大生說男友尊重她還沒做好準備，因此交往數年都是「互相幫忙解決需求」，這次也是照常進行。不過需求解決完，離退房還有段時間，兩人便打開電視。

女大生原本只是想「來研究一下順便跟他討論這些我從未涉入的未知領域」，沒想到被電視上的呻吟跟視覺衝擊再次勾起情慾，男友先主動幫原PO，原PO想說要一起，於是兩人再度上演「一個6跟一個9」。

只不過這次不太妙，女大生覺得下巴有點酸痛，但沒辦法休息，因為男友還在動；結果幾分鐘後，女大生赫然發現她的嘴闔不起來了！當下女大生只能哀嚎，因為她根本講不出話來，什麼嘴型都做不出來，呈現一個電影驚聲尖笑那個鬼的經典表情。

男友聽到女大生哀嚎很緊張，等他看到女大生的臉整個傻眼，問說「是不是脫臼」，男友很緊張的一直問各種問題，但女大生講不出話、痛得要死，心中只能又急又氣。

原PO心想：「我爸爸媽媽知道我去跟人家開房間會先殺死我！我要怎麼跟醫生說我是在幹嘛幹嘛到脫臼啦嗚嗚嗚，我一個長得清純氣質的女生怎麼說的出我在幹嘛嗚嗚嗚，幾乎崩潰的我但我哭不出來，因為鏡子的自己真的太搞笑」。

最後原PO對著鏡子一直揉臉頰關節，一直叫男友搜尋怎麼自救，然後下巴跟頭慢慢的亂伸展，突然！一個moment，喀一聲恢復了！

原PO故事笑壞眾網友，紛紛回應：「原po 那個不是脫臼喔，脫臼復位尤其是口腔是特別特別痛的，而且透過按摩是不可能復位的。你應該只是嘴巴張太大，然後太久沒休息，把臼位卡住而已」、「佛洛伊德說:人類都有吸吮的慾望。但他忘了說小心會脫臼」、「剛開始我也會，久了就會習慣加上技術會變好哈哈」。

(中時新聞網)