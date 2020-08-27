前總統馬英九近來對台海發生戰爭「首戰即終戰」等言論，引發政壇軒然大波，前總統的陳水扁今天在臉書透露，有人告訴他，馬英九會有這些「走鐘」言論，是馬想在2024年總統大選爭取黨內提名的起手式，司「馬」昭之心。

陳水扁指出，他百思不解馬英九最近「走鐘」言行所為何來？如馬英九還想國民黨有機會重新執政及捍衛台灣國家主權獨立，「請馬嘜擱出來亂吶！請馬饒了國民黨、饒了台灣！」

陳水扁批評，馬是做過總統的人，卻「為匪宣傳、唱衰台灣」，這不是很令人匪夷所思嗎？馬英九說過兩岸的不同，不是國籍的不同，而是戶籍的不同，也說過兩岸終極統一是國民黨唯一的選項，更說過九二共識是一中共識，不再各表。

他說，這樣的人讓國民黨輸掉2014年地方選舉，同時在2016年與2020年總統及立委大選中連敗，如果馬英九真的想國民黨有機會重新執政，就不要再出來亂吶！

陳水扁透露，有人告訴他，馬英九會有這些「走鐘」言論，是馬想在2024年總統大選爭取黨內提名的起手式，司「馬」昭之心，這還看不懂嗎？

(中時 )