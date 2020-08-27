為提供安全及舒適的校園環境，教育部表示111年2月全面完成高中以下學校冷氣裝設，國中小學為義務教育，5、6、9、10月上課日共77天，每天上午9時至下午4時吹冷氣的電費將納入行政院一般性補助款補助地方政府，也就是由政府負擔。

為訂定冷氣使用規範，教育部國教署26日邀集全國教師會、全教總、全教產、校長團體、家長團體、學者專家及學校代表研商，討論範圍包括，冷氣使用相關管理機制，及未來電費補助之設算規劃。國教署將於綜合各場次意見後，研訂冷氣使用規範，以周延後續規畫。

根據教育部的規畫，政府補助吹冷氣的費用，僅限國民義務教育的國中小階段，而且只補助5、6、9、10等4個月的每天上午9時至4時；公立國小附幼不是義務教育，國中小第八節輔導課不在課綱規定的上課範圍，因此不補助，採使用者付費。

此外，原本學校用電超過契約容量的5％時，超過部分的電價是2倍，教育部跟台電協商後，已改善為逾10％的電費是2倍，減輕學校電費負擔。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，教育部補助吹冷氣費用的規定充滿矛盾，國小有補助，但國小附幼就不補助，但他們是同一所學校，小學生吹冷氣免錢，但幼兒園卻要付錢，這說不通。

全教產將向教育部爭取，擴大補助吹冷氣的費用，只要氣溫達到28度，或是出現空汙或極端氣候，都可以開冷氣，政府也應該補助費用。譬如在炎夏，台北市可能上午8時就超過28度，應該可以開冷氣。

全教產又主張，除了5月、6月、9月及10月使用冷氣的費用政府出，應增加7、8月；同時，冷氣供電時間建議延至下午5時或第8節輔導課結束，國小建議延至課後班或學習扶助班結束。

(中時 )