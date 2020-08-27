中華民國脊髓損傷者聯合會今天號召23團體、近百名乘著輪椅的身心障礙者赴勞動部抗議，要求勞動部應該硬起來，向印尼政府抗議。（林良齊攝）

中華民國脊髓損傷者聯合會今天號召23團體、近百名乘著輪椅的身心障礙者赴勞動部抗議，要求勞動部應該硬起來，向印尼政府抗議。（林良齊攝）

近日傳出印尼方要求日後移工輸出時，包括赴台機票、訓練費等，合計近10萬元，中華民國脊髓損傷者聯合會今天號召23團體、近百名乘著輪椅的身心障礙者赴勞動部抗議，要求勞動部應該硬起來，向印尼政府抗議。

據統計，截至今年7月底為止，全台移工人數達70萬餘人，其中25萬4515為家庭看護工，家庭看護工內又有19萬7903人來自印尼。

「保障雇主權益、拒絕私相授受、堅持對等協商、政府應硬起來」，脊損損傷者聯合會理事長陳善修表示，印尼在7月底未與台灣官方協商，就要求從明年1月1日起所有從印尼輸出的看護工，包括訓練費、簽證費、機票、食宿等近10萬元費用轉嫁至雇主身上。

陳善修指出，可以聘僱移工的雇主多為重度失能者、經濟弱勢，但還沒聘到移工前就要付出10萬元，對弱勢民眾是很大的負擔，「對印方片面表達此訴求表達嚴正抗議」，勞動部也應硬起來，盡速與印尼官方討論該議題。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員莊國良說，勞動部從7月30日收到此訊息後，就透過外交管道瞭解，昨天也正式發文要求印尼方說明，他強調，印尼方從來沒有在台印會議提過類似的訴求，尤其我國看護工大多是弱勢雇主，勞動部一定會嚴守雇主的權益。

(中時 )