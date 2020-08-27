亞大醫院復健部部長周立偉替患者做理學檢查。（陳淑芬攝）

62歲鄭姓男子在今年3月底做睡前禱告時，突然倒地，緊急送醫確診為出血性腦中風，雖治療救回一命，但肢體偏癱，經「全民健康保險急性後期整合照護計畫」，1個月內恢復行走。亞大附醫復健部部長周立偉27日表示，腦中風患者再住院率較高，病況穩定在治療黃金期內，透過PAC計畫可助恢復自主生活能力。

鄭男患有高血壓、中風家族病史，體型偏壯碩，體重高達113公斤，研判係因血管病變造成基底核出血，導致肢體偏癱，雖然救回一命，但後續需強化復健，才能回復病發前的狀態。

亞大附醫物理治療師石杏柔說明鄭男病情指出，他中風後造成肢體張力大，復健目標為誘發神經功能恢復、重建步態行走和運動能力，每天安排物理治療。患者高度積極配合，透過橋式運動、練習坐和站，搭配每天2次職能治療，除定時在復健中心復健外，也在病房走廊練習走路，復健過程中瘦了近20公斤。

周立偉指出， 根據統計，腦中風患者14日再住院率、6個月內再住院率及一年內再住院率都高於一般疾病，為降低患者日後再住院或超長住院的機率，經藥物或手術治療待病況穩定後，可轉由復健團隊透過「全民健康保險急性後期整合照護計畫」（PAC計畫），可協助患者恢復自主生活的能力。

周立偉說明，傳統健保住院大多住28天就面臨轉院問題，透過PAC計畫，腦中風患者最多可接受長達12週住院復健治療，並視患者體能，一天最多可接受3至5次復健。此外，在計畫期間，每三週定期評估，並視患者恢復狀況決定提早結案或繼續執行。除腦中風外，燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等也可使用PAC計畫。

(中時 )