英國倫敦一名18歲少女想租屋，今年2月前往一間公寓看房，卻遭26歲屋主軟禁15個小時，性虐與毆打，最後滿身血逃出求救。據了解，少女原本由一名男性友人陪同前往看屋，但友人突然因為手機遺失，離開公寓，致使少女讓性虐屋主有機可乘。

據BBC報導，受害少女今年2月先與屋主貝拉烏伊（Chakib Bellaoui）交換電話約看房，看房當天原本由一名男性友人陪同前往，過程中，男性友人突然因為手機遺失先離開，只剩少女與屋主，結果2人卻在屋內發生性關係。

據調查，嫌犯對少女要求肛交，被拒絕後，竟腦羞成怒用手按住少女，儘管少女拼命掙脫，放聲哭叫，最終失敗任由嫌犯擺佈。檢察官表示，嫌犯共對少女性侵3次，甚至猛烈對她毆打，造成少女眼窩骨折、腫脹瘀血。

少女後來趁嫌犯去浴室時，滿身血逃離公寓，一位好心路人聽到她的求救聲，趕緊協助報警。少女對警方表示，嫌犯除了對她施虐，還持刀威脅，他自己甚至拿刀自虐。

嫌犯案發1個月後被捕，法庭也在少女的身上驗出其DNA，並對他指控4項強姦與1項嚴重人身傷害罪名。

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(中時新聞網)