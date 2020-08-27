王浩宇臉書。

引發蓋牌爭議的彰化萬人血清抗體檢測報告今公開，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，研究時發現18名確診者全產生具保護力的中和抗體，但其他4841受檢中，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中僅4人產生中和抗體，即曾感染者只4人，陽性率萬分之8.3，顯示在最容易感染的族群都只有萬分之8.3，民眾在社區中是相當安全的。

而對此，桃園市議員王浩宇在臉書上發文表示，彰化縣不知道偷雞摸狗花了多少納稅錢，然後研究出了一個「太陽從東邊升起」的結論？這群人之前不是才在那邊質疑陳時中概排、說彰化有社區感染風險？一直吵著要普篩？現在被自己的研究打臉後就跑出來說防疫好棒棒，現在證明台灣社區感染風險極低，根本沒有普篩的必要，這群人要不要出來道歉？

但王浩宇的說法引來網友砲轟，認為他根本就是在馬後炮，如果沒有篩檢，誰會知道台灣是真的安全？不要把別人的努力視作理所當然，甚至是為糞土！其他網友也表示「難怪要被罷免」、「說話有點同理心」、「胡說八道」、「好了啦佛地魔」。

(中時新聞網)