國民黨代表日前聯署提出「黨主席連選得連任，專任黨主席任內，不參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，被外界質疑「卡朱」。27日國民黨主席江啟臣到苗栗與基層座談，對此回應，國民黨為黨內民主的政黨，針對提案皆予以尊重並按照程序處理，「在黨代表大會裡都能有不一樣的提案，一切按照大會決議」，任何提案都不應想成是針對個人。

27日江啟臣出席國民黨苗栗縣黨部主委派任佈達典禮。面對黨代表等人主張，未來黨主席不得參與總統參選提案，江啟臣表示，「國民黨是民主的政黨」，黨代表、黨員有意見，透過聯署提案在黨代表大會提出，皆尊重並按照程序處理，過去到現在黨代表大會裡都有不一樣的提案，尊重各項意見，一切依黨代表大會決議。

針對此提案，遭外界質疑「卡朱」，江啟臣回應，任何的提案都不應該去想成針對個人，因為畢竟是黨員跟黨代表提案的權利。

最後有媒體詢問，日前因江啟臣在政治人物民調中墊底，他表示自己不知道該民調的方式與標準，江啟臣認為，所有政治人物的本分不同，有些是縣市長，有些為擔任黨務工作的，因此面對的群眾不同，「我們就是把本分工作做好。」

(中時 )