時代力量高雄市議員黃捷宣布退出時代力量，以無黨籍身分為高雄做事。對此，名律師林智群表示只有一個感想，正妹都跑光了實在支持不下去，有考慮過豬哥票的心聲？

繼前時代力量苗栗縣議員曾玟學退黨後，黃捷也因妹妹當被人頭黨員一事，26日宣布退出時代力量。對於黃捷退黨一事，時力發出聲明表示，將全力溝通、盡力慰留。

對此，林智群在臉書發文表示，「對於時代力量最近發生的事情，只有一個感想，就是正妹都跑光了，實在支持不下去」！

林智群口中的正妹，除了黃捷外，還有前時力台北市議員黃郁芬、林穎孟等人。當時時力前立委徐永明被控「期約受賄」後，裁定交保，卻有黨秘書長陳志明等5位決策委員到法院迎接打氣。這讓黃郁芬、林穎孟看不下去，兩人一起宣布退黨。

不只黃郁芬、林穎孟，時代力量2016選舉大成功後，一直風波不斷，先是創黨元老委林昶佐、洪慈庸不滿黨中央路線決定退黨，接著陳雨凡、蕭新晟與馮光遠也相繼離黨，就在2019年11月，另一台北市美女議員林亮君以及黨員吳崢也宣布退黨，重創時代力量選情。

(中時新聞網)