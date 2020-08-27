富邦悍將在新莊主場與統一獅2連戰，首場落敗，第2戰推出洋投羅力掛帥，對決38歲老將「嘟嘟」潘威倫，力圖捍衛主場。兩名資深投手中職生涯曾有四度同場先發紀錄，結果羅力4戰都繳出優質先發奪下勝投，潘威倫則吞下3敗，羅力佔有絕對優勢。

羅力本季14場登板都是先發，戰績4勝6敗、自責分率4.58。下半季首戰僅投5.2局失5分，之後回穩，連4戰繳優質先發，分別投7局失3分、7局失4分（2責失）、6局失1分、8.1局失3分，自責分率一路下修。

羅力上個球季對戰獅隊相當有一套，7場先發2場完投，戰績4勝2敗、自責分率僅1.29。不過今年對戰自責分率高達6.97，主要因為2場對戰內容差異頗大。6月3日僅投3.1局失6分（5分責失），7月30日則繳出7局失3分的優質先發，總計10.1局被擊出14支安打，包含潘武雄1發全壘打，控球仍相當穩定，僅1次四壞球，另外投出10次三振。

潘威倫本季狀況並不理想，無法固定在先發輪值內，上半季僅5場出賽，但下半季有好轉跡象。首戰5局失4分，之後連投兩場優質先發，各投6局分別失2分、3分，表現有回穩現象。不過最近一次先發面對樂天桃猿，卻僅投3.2局即失掉7分，顯然仍不夠穩定。

今年潘威倫對戰富邦3場先發1勝2敗，11.1局被擊出16支安打，包含高國輝2轟，戴培峰與蔣智賢各1轟，投出4次保送，自責分率10.32。且生涯四度與羅力同場先發，勝投尚未開張；除了得壓制富邦悍將打線之外，隊友火力能否給予援助也是關鍵。

(中時 )