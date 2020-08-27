高雄巿議員黃捷退出時代力量，雖然聲明會以無黨籍參政，但因過去與民進黨走得近，被認為是加入綠營的起手式，不過加入民進黨後，黨齡至少2年才有選舉與被選舉權，以2022來說，現在入黨也來不及參加黨內初選提名。

身兼高雄巿議會民進黨團書記長的鳳山區議員林智鴻表示，民進黨是開放的政黨，理念相近、志同道合的人都歡迎加入，不過一旦加入民進黨，就得按照黨內遊戲規則的機制，最直接的就是入黨滿2年才有選舉及被選舉權。

林智鴻也提到，以巿議員選舉來說，本屆民進黨在鳳山提名5席、當選3席，每次選舉，都是公開、透明的機制，但是提名策略，仍得看當時的政治局勢及氛圍，換言之，黃捷若加入民進黨，除了黨齡還得先過初選這一關。

事實上，在去年立委選舉如火如荼時，地方即傳出黃捷可能加入民進黨，尤其當時民進黨立委許智傑的選舉場合，還看到黃捷與他同框，完全不避諱同選區時代力量還有立委參選人陳惠敏，因此黃、陳不合，甚囂塵上。

(中時 )