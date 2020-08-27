在中國大陸甘肅省慶陽鎮，日前有一名男子報案表示，一家美妝店發生了駭人的命案，該店的曹姓女老闆遭人砍殺，而當地警方到案後，曹女已無生命跡象，調查後合理懷疑張姓男友有涉嫌作案。

綜合陸媒報導，本月22日位於甘肅省這間美容院，發生了一起殘忍的兇殺案，該店的曹姓老闆娘遭人以23刀砍殺，警方到場後已沒了生命跡象。法醫相驗過後，頸部、胸口的傷，成為受害者的致命傷；最讓人感到難受的是，被曹女的6歲兒子親眼見到母親慘遭殺害，嚇得連衣服都沒穿好，爬出店裡求救呼喊。

據悉，曹姓被害人過去曾有過一段婚姻，她和前夫離異之後，便獨自扶養兩個孩子，在慶陽鎮開設了一家美妝店，平時以店鋪的二樓為家。在她離婚後，便認識了開設麻將館的張姓男子，張男雖有婚姻，自己也育有兩個孩子，但執意要和曹女在一起，多次逼婚，卻因屢次遭到拒絕，而痛下毒手。

曹女的母親表示，張男三天兩頭就來找女兒，一見面就是大吵，一吵架張男就會動粗，過去曾有多次將曹女打至鼻青臉腫，更可惡的是，逼婚未果的張男還出言恐嚇「你女兒若是不嫁給我，我殺你全家」。警方也在張男的手機聊天紀錄裡發現，他多次透露他想要殺人的動機，表示不能夠接受自己多次被求婚被拒的侮辱。

被害者的叔叔也出面指控，他說道曹女不願嫁張男還另有原因，只因為張男欠了一屁股債，時常有人上門找他要錢，除此之外，他積欠的錢，還要曹女替他償還，種種原因加總下來，都證明張男不是一個值得託付的對象。

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(中時新聞網)