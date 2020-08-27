彰化萬人血清檢測期中報告今天終於出爐，彰化4841人中，只有4人曾經感染而沒被揪出，陽性率為萬分之8.3，得出社區很安全、一般人不需做檢測等結論。但這兩個禮拜以來，指揮中心和台大公衛之間的紛紛爭爭至今還有待政風調查，計畫主持人、台大公衛學院教授詹長權在記者會最後感性喊話：「可以有不同意見，但不一定要對立，不要把意見不同的踢出合作對象」。

萬人血清研究針對今年2月到3月疫情高峰時，共4841名高風險族群（確診個案接觸者、歐美返台居家檢疫者、醫護人員等）檢測，結果只有4人產生中和抗體，確定有感染，陽性率萬分之8.3。

前台大公衛學院院長詹長權在記者會最後花時間對中央喊話，他指出，社會可以有不同意見，但不一定要對立，我們都有很強的看法，對立面一定只有病毒，不是人，我們不知道這個病毒要持續多久，即使有疫苗，要打幾次，每年兩次還是一次就可以好幾年？

詹長權認為，對於挑戰需要靠團結，大家要互信，要合作，怎麼合作，他說：「大家要知道，我們都是在對抗病毒中不可或缺的一塊，不要把意見不同的踢出去，說不是自己的合作夥伴。」

他強調，過程可以摩擦，但面對百年一遇的新興病毒，沒人有經驗，也沒人知道要多久，希望我們的報告可以讓大家心平氣和，很多挑戰需要靠團結，大家要互信要合作，請大家要相信台灣人，我們可團結、合作、科學奉獻。

詹長權更有感而發表示，對於不了解現況，不了解我們三個人（指台大公衛學院教授陳秀熙、葉彥伯），對我們的質疑是合理的，至於很多責難，他也要學習，希望還能符合國人的期待，而不認識我們的人，希望今天之後也能有所改觀。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，今天來參加記者會，是因為之前說825要公布，後來週日又說不公布，造成社會很大的關注，他很謝謝研究團隊排除萬難公布，指揮中心就是因為大家關注所以來參加。

但對於議題，有看到過去針對這個疾病，他在無症狀或是症狀前感染5%的人是這樣，居家檢疫和隔離政策就是在避免社區感染，這次的研究也有部份說明國內現行政策是對的，這是目前的共識。對於防疫上，要找當初精準防疫有沒有漏洞。

至於政風調查部分，莊人祥表示，我們認為是第三方調查，不受到這個記者會影響，我們會等第二波結束後再由指揮官報告後續決定。

(中時 )