隨著各國旅行限制的逐步取消與市場需求的增加，荷蘭皇家航空27日宣布將於9月1日起恢復阿姆斯特丹-臺北航線的客運服務，每周4個航班，由波音777-300ER機型執飛，往返將於泰國曼谷技術降落。

受COVID-19新冠疫情影響，荷航此前於3月中旬暫停了臺北航線的客運服務。現隨著全球各國旅行限制的逐步放寬以及市場需求增加，臺北成為荷航在大中華區第四個恢復客運航線的目的地。此前，荷航在新冠疫情期間一直在阿姆斯特丹與臺北之間執飛貨運航班運輸必需醫療物資。

KL873每週二、三、五和週日20:50從阿姆斯特丹史基浦機場出發，於第二天傍晚18:35抵達桃園國際機場；KL874每週一、三、四和週六20:10從桃園國際機場出發，於第二天上午06:40抵達阿姆斯特丹史基浦機場。

鑒於相關規定和旅行限制不斷變化，上述時刻表將會作相應調整。以上航班可登錄荷航官網klm.com或致電荷航客服中心02-7707-4701進行預訂。

法航荷航集團亞太區高級副總裁朴安東(Antoine Pussiau)表示：“在這一艱難時期，我們非常高興且榮幸地重啟阿姆斯特丹-臺北航線的客運航班服務。也為我們的所有團隊感到驕傲，正是由於他們的努力不懈，臺北航線才得以成功復航。我們通過每周執飛4個客運航班來為臺灣市場的消費者帶來更為廣泛且靈活的航班時刻選擇。我們已經做好準備，期待並歡迎我們的旅客們重返機艙。此外，荷航也盡一切努力並且採取所有相關措施以確保旅客享有安全以及安心順暢的飛行體驗。”

此外，法航荷航集團當前已經在大中華區的4個城市出發營運每周13個客運航班，其中包括：上海（每周2個法航航班，1個荷航航班），北京（每周1個法航航班）與杭州（每周1個荷航航班），香港（每周1個法航航班，7個荷航航班）。隨著荷航阿姆斯特丹-臺北航線每周4個客運航班的恢復，法航荷航集團將在大中華區市場上總共營運17個航班，成為目前中歐航線上客運運力最大的歐籍航空公司。

增加目的地數量，為消費者帶來更多的選擇荷航正在逐步並謹慎地恢復歐洲與洲際航線網絡，當務之急是盡其所能為消費者帶來更多的目的地選擇。隨後荷航也將啟用大型飛機，增加航班頻率或客運運力。

荷航採取多種措施來確保乘客與員工的飛行安全，例如：乘客需要在登機與飛行過程中全程佩戴口罩；機上配備了充足了衛生清潔設備；還使用適當的清潔劑對荷航飛機進行清潔，並通過高效空氣篩檢程式（HEPA篩檢程式）對機上空氣進行淨化更新。

荷航將嚴格遵守當地政府對國際航班復航的相關規定，乘客必須在網上填寫健康申報表，並進行體溫測量。乘務人員在飛行過程中也將對機上洗手間或是公共區域進行更為頻繁的檢查與清潔。此外，乘務人員也將盡可能減少與乘客的接觸時間，因此航班上將提供有限的餐飲服務。

(工商 )