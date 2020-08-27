外電引述知情人士，英國或限制抖音海外版TikTok在當地的擴張。不過，對於該公司擬將總部遷至倫敦，政府官方認為屬商業決定，意味不會予以阻止。

外媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）的幕僚長Eddie Lister，正領導涉及TikTok的審查，認為TikTok構成的安全威脅未如華為般大，但仍有機會建議政府阻止該公司將用戶數據轉移到國外。

TikTok母公司字節跳動否認用戶數據面臨風險的說法。公司英國業務高層指出，已經準備好迎接監管機構和政界人士的更嚴格審查。公司又稱，用戶的數據現儲存在美國，並在新加坡設有備份數據中心。公司在早前亦宣布計劃在都柏林建立新數據中心，以儲存歐洲用戶的數據。

另外，TikTok正考慮擴大旗下倫敦辦事處規模，並將倫敦作為公司海外總部。不過，知情人士透露，現仍未有作最終決定。而約翰遜辦公室發言人表示，TikTok母公司字節跳動將其全球總部設在何處，屬公司的商業決定。

(工商 )