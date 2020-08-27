美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四將在傑克森霍爾（Jackson Hole）線上央行年會發表談話，這是目前金融市場最受關注的焦點，根據外媒分析，聯準會本就有意軟化在通膨方面的政策框架，在推出多項非比尋常的措施對抗疫情衝擊後，鮑爾可能藉由今年這場盛會表達其應對通膨的立場轉變。

即使在新冠肺炎疫情擊潰美國經濟之前，聯準會就已經對通膨持續低迷感到擔憂，並已推出多項措施，試圖讓通膨暫時略微升溫，以避免陷入長期成長乏力與定價能力疲弱的陷阱。

鮑爾料將在其備受關注的演說中提到聯準會的政策框架，尤其是該美國央行將如何改變其應對通膨的立場。聯準會已經設立2%的通膨目標，但自從爆發金融危機以來，在這10年間，美國的通膨水準經常未能達到目標。

報導指出，為了達成目標，聯準會料將提出一個「平均的通膨目標」，專家則表示，聯準會官員可能提出一個高於與低於當前2%目標的容許通膨區間。聯準會料將在9月會議上宣布這個決定，鮑爾周四在傑克森霍爾央行年會上的談話，可能預先釋出相關訊息。

由於投資人看好鮑爾將在央行年會上發表偏向鴿派的談話，周三紐約12月期金收漲29.4美元或1.5%，為每盎司1952.5美元，盤中最高升至1958.35美元，創下1周新高。

市場預期鮑爾的談話將推升通膨預期，並使殖利率曲線趨陡，周三美國較長期公債殖利率走高。尾盤美國10年期指標公債殖利率上揚約1個基點，報0.69%，盤中一度升至0.721%高點。30年期債息上漲2.3個基點，報1.4103%。

(時報資訊)