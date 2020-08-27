第2季爆發全球新冠肺炎，醫療運輸需求急迫，中菲行(5609)以豐厚的物流經驗，完成許多防疫物資、醫療器材的運送。

而歐美解封後，全球疫情重新再起，中菲行再度攜手今年初合資德國子公司，為國內醫材製造廠統籌辦理客製化超大尺寸設備物流解決方案，從德國內卡河畔弗賴貝格訂艙並由陸路運輸經盧森堡再由當地貨機航班飛抵桃園機場，大幅節省可能產生的巨額機場倉儲費用，更有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物，短短一周不到的時間完成此專案的第一批進口並有最佳化的產出。

適逢新冠肺炎疫情第二波於全球各地捲土重來，全球航班艙位預訂的艱困程度可說是難上加難，中菲行表示，特別是大型機具與大尺寸重貨等設備，除了需要依靠與航司長期合作關係的維持才有機會預計艙位，還必須完全配合航空公司的裝載時程以免受罰。

然而，在此航空秩序紊亂時期，中菲行的專業團隊全程監控下，確保此設備避免因其它作業因素被航司拉貨，並同時積極協調所有的作業端窗口並作好異常發生時的備案計畫；在不到一周時間順利將此批設備順利送達客戶作業廠房，且在此兩端作業順利的狀況下也為客戶節省機場倉儲費用，超出客戶的預期。

在這次的專案中，除了協助規劃20具木箱總重30噸超寬與超高大尺寸設備運送、貨物抵達機場倉儲後的迅速拆理、低底盤氣墊平板拖車與卸貨現場特殊機具的申請、提供客戶即時貨況追蹤回報，皆是在中菲行團隊與倉儲公司及卡車等策略合作夥伴的積極配合下完成，翌日上午完成貨物通關與配送任務，顯見中菲行整合智慧物流實力，能夠積極有彈性解決方案在跨越市場脈動。

(時報資訊)