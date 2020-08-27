美國商業環境風險評估公司(BERI)最新公布今年第2次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第3名與今年第一次評估相同，總分61分；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威，同時為亞洲第一名。

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可增加商業及投資行為。展望2021年台灣排名全球第3名，評分63分；2025年全球第3名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第1名，其他亞洲國家排名為南韓(全球第4名、60分)、新加坡(全球第5名、57分)、日本(全球第12名、52分)、馬來西亞(全球第17名、48分)、越南(全球第18名、47分)、印尼與中國大陸(全球第20名、46分)、印度(全球第23名、45分)、菲律賓(全球第25名、42分)、泰國(全球第36名、38分)。

(時報資訊)