不畏目前為農曆7月的民俗月期間，和泰車(2207)旗下代理的TOYOTA、LEXUS各推出全新一代一款新車，其中，去年至今持續稱霸台灣SUV銷售冠軍的2021年式全新RAV4正式上市，升級搭載電子式後視鏡以及增加越野車型。

車市龍頭和泰車對今年台灣車市有信心，預計在汰舊換新補助政策年底落日的搶買潮，和泰車維持對今年國內新車總銷45萬輛的預估，自家新車銷售也設定14.6萬輛的成長目標，其中TOYOTA 12.4萬輛，LEXUS 2.2萬輛，市占率32.5%。和泰車旗下高級進口車品牌LEXUS今年至今銷售年增兩位數並再創同期新高，今年可望優於預期，再挑戰新高銷售數字，超越去年的2.2萬台。

TOYOTA 2021年式全新RAV4於8月27日上市。RAV4去年上市至今累計銷售已突破五萬台，持續稱霸台灣SUV銷售冠軍之地位。本次2021年式全新RAV4在外觀上全車系搭載運動車頂架增添運動氣息，安全科技亦再進化，同級唯一搭載「E-Mirror電子式後視鏡」(2.0旗艦以上)，整合前、後全時行車紀錄器功能，並結合APP智慧操作。同時，這次全新導入2.0L ADVENTURE 4WD車型，讓客戶可以充分享受戶外越野的樂趣。

這次TOYOTA 2021年式全新RAV4有2.0L汽油、2.5L Hybrid車款，售價在95.9萬元至128.9萬元不等。

另外，旗下進口豪華車品牌LEXUS ES 250車型導入F SPORT等級，搭載專屬運動化套件並針對懸吊系統進行運動化調校，讓ES250 成為個性鮮明並充滿跑格的豪華房車。

和泰車表示，自2018年全新ES上市以來，以前衛的外觀設計及媲美旗艦房車的舒適乘坐空間，在中大型豪華車級距屢屢創下銷售佳績。為持續強化其商品力，LEXUS在21年式ES 250車型導入F SPORT等級，塑造出鮮明的運動化風格之外，也為ES 200升級全新動力單元，必定將再次掀起中大型豪華房車買家高度矚目。這次導入ES 200、ES 250車型，並有豪華版、頂級版、F SPORT三款，建議售價各為169萬、187萬、205萬元。

(時報資訊)