繼昨日突破300名，周四南韓新冠日增病例再飆升，讓韓股上午一路走低。
周四南韓KOSPI指數至午間下跌8.7點或-0.37%，為2360點。
南韓疾病預防與管制中心(KCDC)周四新報441名新冠確診數，飆升到近六個月新高，接近上一波疫情在3月7日的群聚感染數，讓市場升高預期，南韓全面的封鎖措施可能來臨。
今日稍早南韓央行發表政策利率不變，為市場預期，該新聞未受市場關注。
上午大型股漲跌互見。三星電子跌1.2%，三星生物製藥跌1.3%，三星SDI則上漲2.6%。
消息傳出鎧俠即將在10月於日股IPO上市，股東之一SK海力士上漲2.6%。
居家股再度抬頭，遊戲出版商NCSoft上揚5.3%，暫報86.2萬韓元。入口網站巨擘Naver上漲2.1%，暫報34.1萬韓元，競爭對手Kakao上揚1.8%。
韓元上午小漲0.45韓元，1186.35韓元兌一美元。
(時報資訊)
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