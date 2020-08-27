隨著大陸城市開發，加上近年粵港澳大灣區積極推展，不少台商持有的土地價值大幅躍升。面對地產開發商的招攬，台商直接處分土地或股權，獲利離場，方式固然最簡單，但卻不見得受喜愛，主因對開發商而言，買地使資金壓力加大，對土地持有方而言，也沒享受到房產開發階段的利益。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師劉中惠就以往實際服務案例經驗，提出台商若想從房地產開發中分享獲利，該注意4項要點。首先是「拿房不拿錢」，劉中惠解釋，合作建房顧名思義就是一方出地，一方出資並負責開發運營，再共同分享開發利潤的業務型態，雙方可選擇按約定比例分配利潤或房屋。劉中惠認為，如果營運過程大部分由出資方控制，且出地一方不具備房地產相關專業知識，即使派員監控會計收支，仍不易掌握建案之財務及利潤情況。在此情況下，出地一方選擇分配部分房產的方式相對較能保障自身權益。

第二點是審慎規劃程式並預留退場機制。畢馬威會計師事務所中國稅務合夥人鍾國華說，常見的合作建房架構分為兩種型態，以持有土地的原公司名義進行開發；或土地持有方及出資方共同設立新公司，各自投入土地及資金，以新公司的名義進行房地產開發。前者因初期不涉及土地產權變更，合作前期的稅負較低；後者雙方之權利義務較能清楚切割，且稅負優化空間相對較高，故更為普遍採用。

在此情況下，鍾國華提醒在辦理土地產權變更前，就要確立整體規畫與各個步驟的執行時點，包括設立合作公司、投入土地與資金、申請土地用途變更及房地產立項等事項，尤其土地用途變更及舊城改造的申請手續繁瑣耗時，應預設合作時限和申請不成功的退場機制，以保障自身利益和避免不必要的法律爭議。

第三點則由KPMG安侯建業稅務投資部任之恒協理建議，與信譽良好的大集團合作較有保障。即便小型建商提出的條件可能更誘人，但具規模的房地產集團除了違約風險較低外，通過各項政府審評、成功取得申請批文的機會相對較高。此外，其所具備之建築管理經驗和銷售管道等資源優勢，也是合作建房的成功關鍵。

此外，劉中惠提醒，大陸30％至60％的土地增值稅對地産開發淨利潤具高度影響性，但大陸土地增值稅計稅方式不同於台灣且計算複雜，納稅人是否為房地產開發公司、土地移轉時點、能否取得當地城市規劃相關證明及建造住宅類型等，都會導致不同的列計扣除與免稅優惠項目，進而間接影響後續企業所得稅計算，故建議稅務規劃必須先做足功課。

(旺報 )