台南、高雄因為強降雨引發積水問題，對於是否放豪雨假民眾頗有意見，台南市長黃偉哲受訪時表示，要停止上班上課有一定的標準，對於造成民眾的不便感到抱歉，未來若有類似情況，會跟高雄、甚至屏東密切的聯繫，避免大家各自為政造成不方便的狀況，這也是提早落實南方治理的型態。

黃偉哲表示，雨量的多少只能盡量去預測，目前的了解，是有下雨的狀況，但不至於影響民眾上班上課，雖然昨天晚上10點宣布正常上班上課，但市府團隊仍持續監控天氣狀況，如果半夜造成淹水的狀況，就會即時更改決定，對於造成民眾不便，只能說抱歉、抱歉、再抱歉。

黃偉哲說，對於天氣假的部分，很多高雄人在台南上班、台南人也在高雄上班，所以我們會跟高雄、甚至屏東密切的聯繫，避免大家各自為政造成不方便的狀況，這也是提早落實南方治理的型態；而要不要放假對首長來講是痛苦的決定，因為宣布放假比較輕鬆，但中央仍有一定的規定。

而台南市長黃偉哲的官方臉書粉專則是自昨日晚間10點開始，連半夜都在PO文，即時更新最新降雨情形以及積淹水災情，持續分享最新天氣動態的做法，黃偉哲說，要讓民眾持續能獲得最新的資訊，這個部分要感謝市府團隊跟臉書小編的辛勞。

(中時 )