Podcast界的當紅炸子雞！

Podcast的討論量越來越高，也越來越多人投入這股聲音的潮流裡，新的節目越來越多，自媒體當道的時代裡，人人都能成為Podcast的主持人，一個Podcast的節目靈魂就是主持人，你知道在這股Podcast的熱潮中，誰才是其中的當紅炸子雞呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查一年內Podcast的熱門節目主持人中，誰才是網路聲量霸主，更可以知道什麼樣風格的節目主持人更受討論，現在就和我們一起來看看誰才是這股趨勢中的佼佼者吧！

第十七名－小樹

主持節目：《感官一條通》

SoundOn所製作的節目《感官一條通》找來了音樂界相當有影響力的DJ小樹主持。小樹不只是樂評更是StreetVoice街聲的音樂頻道總監，不過在《感官一條通》的節目中，主持人小樹討論的不只音樂，不管是電影、網紅、書籍都有著墨，透過各種職人的故事與分享，要為這個繁忙的世代帶來一點療癒。也有不少網友分享聽了小樹的節目覺得相當放鬆，認為每一次的訪談都讓人感到相當舒服。

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第十一名－丹妮婊姐

主持節目：《婊姐必請》

美妝部落客起家的網紅丹妮婊姐一直以來都有一群相當死忠的粉絲，不論是後來開始拍攝YouTube影片或者是現在開拓的Podcast市場，討論度仍然維持在一定的基準之上。這次SoundOn也找來婊姐主持了綜合類型的節目《婊姐必請》，兩性、創業、訪談各式主題都有涉及，婊姐用幽默的風格與犀利的話語吸引不少網友，網友認為聽她的節目娛樂效果十足，甚至認為婊姐根本是幹話系Podcaster。

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第九名－周欽華 & 盧郁青

主持節目：《科技島讀》

在Podcast領域中經營已久的科技島讀，主持人周清華與盧郁青近來也受到不少討論，畢竟是Podcast界中的開山始祖級人物，從三年前首集播出後累積了不少粉絲與人氣。不少網友會認為聆聽科技島讀的Podcast節目，可以透過主持人深入淺出的方式來讓大家理解科技與商業趨勢，因此是許多網友大推的節目之一，有網友指出科技島讀正是他入坑Podcast世界的第一個節目，因此頗具有指標意義。

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第七名－Melody & Jenny

主持節目：《姐妹悄悄話｜SistersTalkTalkShow》

時尚媽咪Melody殷悦經常透過社群媒體與粉絲分享她的日常生活，搭著Podcast的熱潮，她與Jenny王貞妮共同開設了《姐妹悄悄話》的Podcast節目，探討各式各樣關於女性的議題，因此擁有不少女性粉絲。有網友認為Melody與Jenny的搭配兩人相輔相成，認為兩人創造出了一種讓人感到舒壓的語境，也從中獲取不少關於「女力」的價值觀，深受不少女性聽眾喜愛。

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第六名－謝孟恭

主持節目：《股癌 Gooaye》

股癌也是近期紅透半片天的Podcast節目，節目主持人謝孟恭也在不少媒體上有曝光，曾經當過機師的他，具有故事性的背景也吸引了不少粉絲，節目中談到不少投資相關議題，其邏輯與分析專業為節目內容立下基礎，再搭上他幽默又嘴砲的敘事風格，因此圈粉快速，讓他在短短時間內就在Podcast圈刮起一股炫風。也讓網友們對他是好奇滿滿。

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第五名－李毅誠、張家倫

主持節目：《台灣通勤第一品牌》

你最近可能也很常聽到「台通」這個節目，這個節目也是近期竄紅的Podcast節目之一。這個節目什麼都能聊，各種議題毫無限制。網友也對李毅誠原先是便當店老闆的話題深感興趣，張家倫則是擔任過自由撰稿者，兩人幽默風趣的對話，甚至是網友口中的「幹話滿滿」，風格特色鮮明因此圈粉無數，現在他們真的成為不少人在通勤時所收聽的Podcast節目，可以說相當受到歡迎。

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第四名－林威宇

主持節目：《財報狗》

財經分析平台「財報狗」也推出了Podcast節目，由威宇來主持節目內容。節目中訪談不少財經領域中的專家，吸引了不少對財經有興趣的族群聆聽。節目中不只聊投資也聊經濟趨勢，是相當具有專業背景的Podcast節目。節目主持人也講解得相當詳細是不少網友讚賞的優點之一。不過可惜的是，財報狗日前已經宣布第一季的Podcast節目已經結束，目前也沒有第二季的規劃，讓不少粉絲大感可惜。

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第三名－Miula

主持節目：《M觀點》

《M觀點》的節目主持人Miula之前曾經擔任過上市公司的CEO，因此分享許多產經面的觀點與看法，在他闡述觀點的過程中，聽眾也因此得到不少知識，是相當具有內涵的Podcast節目創作者，因而獲得不少討論。不論是公司治理、策劃方針，甚至是投資理財他都有一套見解，因此經常被讚許是「很有料」的Podcast節目主持人，是內容相當充實，也可以透過他的觀點對事件有各式見解的節目。

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第二名－馬克 & 瑪麗

主持節目：《馬克信箱》

廣播節目出身的歐馬克與瑪麗，主持起Podcast節目可以說駕輕就熟，他們把原先節目「青春點點點」的馬克信箱單元獨立製作為Podcast節目，讓原本已經結束的節目，找到了延續的出口，讓「青點」的精神繼續留存。兩人幽默風趣的對話內容，深獲不少粉絲喜愛，不僅僅是原節目的粉絲族群，有粉絲就表示自己是因為Podcast才認識馬克與瑪麗，在Podcast中是頗受歡迎的節目。

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第一名－凱莉 Kylie & Ken

主持節目：《百靈果NEWS》

凱莉與Ken所主持的「百靈果NEWS」真的可以說是當今最紅的Podcast節目之一，凱莉的斜槓身份讓這個節目在許多地方都有曝光的機會，也因此被討論的機會也就大大提高。兩人以雙語的方式來播報國際新聞與事件，再配上幽默的觀點評論，吸引不少粉絲。節目兼具娛樂又有學習的效果，凱莉與Ken不只傳遞知識更有不少幹話，讓不少網友認為可以在娛樂中學習新知的感覺很好。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月27日至2020年08月25日，共一年。

(中時新聞網)