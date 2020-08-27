2020世界半導體大會在26日南京拉開序幕。據與會專家發佈的數據指出，上半年大陸IC產業保持快速增長，產業銷售規模達3539億元（人民幣，下同）、年增率達到16.1％，預計全年銷售規模可達8766億元、年增15.92％。

根據《中國證券報》報導，IC設計、製造、封測三大環節均將保持較高增速，而大陸市場的需求也進一步帶動了全球半導體產業規模增長，據大陸半導體行業協會副理事長魏少軍介紹，上半年全球半導體銷售額達到2085億美元，年增率為4.5％。

魏少軍說明，據大陸海關數據顯示，上半年大陸IC進口額達1546億美元、年增12.2％，在全球手機、PC、電視等應用均受到疫情影響情況下，由於大陸比較地走出新冠肺炎疫情影響，經濟恢復比較快，讓半導體需求量穩步上升，帶動了全球半導體的增長。

此外，目前大陸IC產業已形成「你中有我、我中有你」局面。大陸工信部電子資訊司副司長楊旭東表示，去年大陸IC產業規模突破7500億元，其中外資企業貢獻超過30％規模，且全球前20大半導體企業中，已有一半以上在大陸建立生產基地或研發中心。

(旺報 )