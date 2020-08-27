洋基今日與勇士進行雙重賽，王牌投手寇爾（Gerrit Cole）賽前達成跨季20連勝，卻在今日栽在勇士2名小將手上，小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)首局首打席全壘打、I.安德森（Ian Anderson）先發6局僅失1分，勇士5比1贏球，讓寇爾的連勝紀錄中斷。

寇爾是洋基陣中王牌，今日卻挨了3轟，僅投5局就失5分退場，雖然飆出9次三振，但仍吞下本季首敗，終結他個人跨季20連勝，不過還是寫下美聯紀錄。

寇爾先發失利，栽在勇士2名22歲小將，擔任第一棒的小阿庫尼亞首局首打席就開轟，完全逮中寇爾的直球，且敲出飛行距離長達473英呎的超大號全壘打，根據大聯盟Statcast系統統計，這是自2015年有紀錄以來，勇士隊球員所敲出最遠全壘打，同樣也是寇爾被敲出的最遠轟。

小阿庫尼亞這發全壘打彷彿為勇士打了強心針，面對寇爾也不畏懼，3局下半又開啟一波攻勢，史旺森(Dansby Swanson)、歐蘇納(Marcell Ozuna)雙雙逮到寇爾的變化球開轟，單局攻下3分奠定勝基。

此戰勇士能奪勝還有重要功臣，小將I.安德森生涯初先發面對洋基，6局僅被敲1轟而失1分，且前5.1局沒被敲任何安打，首秀就拿勝投讓外界眼睛為之一亮。

「這真的令人印象深刻，」勇士總教練史耐克(Brian Snitker)說，「他放慢比賽節奏，對自己的投球很有信心，完全無懼任何事情，他相信自己的球，看他每一球投進好球帶，真的、真的太有趣了。」

年僅22歲的I.安德森曾在2015年代表U18美國隊，來台打過熱身賽，並助美國隊在該年完成三連霸。而被問到初登板之後的感想，I.安德森笑說，「我想我有很長一段時間不會放下嘴角。」

(中時 )