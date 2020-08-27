彰化縣萬人抗體血清調查今天出爐，期中報告共完成4841名高危險族群抗體檢驗，最後發現中和抗體陽性者共4人，高危險群陽性率是萬分之八點三，確診者則全數都具中和抗體，研究主持人詹長權強調，研究有通過同儕審查，共6人，目前收到4人，其中前疾管局局長蘇益仁具名，並以「誠屬不易」四字表揚這份研究。

前台大公衛學院院長詹長權表示，這次期中報告共送了六位專業同儕審查，目前有四位審查者先回覆並予以肯定，當中有國外的學者意見。前副院長陳秀熙也表示，六名同儕審查是非常嚴格的，一般學術同儕審查有四人就已經算是很嚴謹了。

台大公衛學院教授詹長權方想蘇益仁表示，團隊從今年六月開始至今不到三個月就採樣四大族群，做了3種蛋白，實屬不易。從研究的分析結果在確診18中例找到陽性抗體，和指揮中心ＰＣＲ確診的採檢品質，可以作為陽性對照組。雖屬於期中報告分析，有些地方雖然需要再釐清，但已經提供很多有意義的資料可以讓指揮中參考。

美國加州大學公共衛生學院專家Michael Lu也回覆表示，台灣這麼低的萬分之八點感染率是台灣的成就，有這麼堅實的數據，如果指揮中心認為全台灣都需要證實也可以。若彰化可以代表台灣那就很好，若擴大到整個台灣的人群應該會更低，他認為是台灣的驕傲，彰化的做法和美國疾管署很多作法可以給他們很多好的參考。

(中時 )