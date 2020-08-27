高雄市議員黃捷，因親妹妹黃蓉變「人頭黨員」，向黨組織部反應，事隔多時卻遭冷處理，昨忍無可忍宣布「退出時代力量」。而臉書的退黨聲明，也吸引5萬多名網友按讚，近5千多則留言，不少網友、網紅也紛紛留言，「做出選擇需要很大的勇氣，加油」。

黃捷昨晚在臉書上貼出的退黨聲明中，認為這次決策委員選舉過程充滿爭議，自己妹妹入黨申請不但被擱置2個月，決策委員改選還發生「被投票」的問題，雖然黨中央致歉表示是系統問題，但她認為，已經影響到選舉公信力。黃捷強調，若連黨內選舉都不公，要如何說服大家推動改革，她痛批「黨內民主早已蕩然無存」，並表示自己「即刻退出時代力量」。

而時力則晚也發出聲明表示，將全力溝通、盡力慰留。黃捷今天並喊話「還我黨費」，別又收黨費，又不讓投票。

黃捷今天更親上火線表示，黨中央依經驗法則選人入黨「實在太荒唐」，並喊話「還我黨費」，收了黨費，卻又不讓投票。

貼文一出不到1天時間，就吸引5萬多名網友按讚，3千多次分享。更湧現不少網友留言，作家「鬼才阿水」表示：「很慶幸妳最後做出了正確的決定，在接連的人才離去後，時代力量也只剩下最後的純化粉絲。如果可以，最後走的記得關燈」，其他網友也表示「做出選擇需要很大的勇氣，加油」、「退出是正確的」。

此外，對於黃捷退黨，「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢，今27日透過社群軟體回應，「尊重她，但黃捷不會因為退出時代力量就不是她，黃捷依舊是不適任的議員，鳳山清捷隊一本初衷」。

(中時新聞網)