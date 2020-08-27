中和廣濟宮、福和宮將於9月1日晚間，於秀朗橋下施放由「魚飼料」製成的蓮花水燈。（新北市民政局提供／許哲瑗新北傳真）

9月2日就是中元節，新北各廟宇除豎燈篙、跳鍾馗、科儀宴祀陸上好兄弟，許多寺廟在中元節前一天施放水燈，引渡水上亡魂至人間享祀；三峽長福巖清水祖師廟水燈遊行、中和廣濟宮與福和宮更施放「魚飼料」製成的環保水燈，別具特色，三重先嗇宮更搭配直播、代寄供品服務，讓無法到場的民眾共襄盛舉保平安。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年因疫情影響，宮廟多縮減普度規模，新北市仍有179間宮廟提供贊普服務，舉辦慶讚中元、盂蘭盆法會，其中115間宮廟展現公益能量，將民眾捐助的愛心白米、麵條、乾糧、食用油等供品贈與弱勢群體，感謝宗教團體對社會的付出。

宗教禮俗科長賴小萍表示，放水燈多是農曆14日（今年國曆9月1日）普度祭典前，召請水中孤幽為好兄弟施食儀式；傳統有水燈頭、水燈排、厚紙板或環保材質製作蓮花燈，盞盞散發光芒的水燈，漂浮於水面上，藉此引渡孤幽、發善心造功德。

今年最特別的，中和廣濟宮、福和宮將於9月1日晚間，於秀朗橋下施放由「魚飼料」製成的蓮花水燈，護送孤幽前往同歸所，傳統普渡兼顧環保；三峽長福巖清水祖師廟則採獨特四大分區輪值普度方式，當日水燈遊行於祖師廟出發，隊伍有北部少見的大小藝閣車，以及光彩炫麗的神話人偶、花鼓車等，遶境大豹溪、鶯歌永安宮、樹林柑園等七股轄內，沿途鼓聲與七彩燈光投射，最後在三峽河施放水燈頭，場面壯觀。

此外，三重先嗇宮預計晚間10時在三重忠孝橋下施放水燈，隔天上午祭天公、下午大普度拜拜，今年更全程搭配直播、贊普供品代寄服務，讓無法到場的民眾共襄盛舉保平安。

蘆洲湧蓮寺在農曆14日成蘆橋下施放水燈，隔（2）日舉行普度法會；新莊慈祐宮晚間6時水燈遶境，8時30分於新海橋下放水燈；金包里慈護宮晚間6時遶境，晚間8時至水尾港開船至海上放水燈；板橋接雲寺下午3時舉行遶境，晚間7時30分於華江橋簡易碼頭水門高灘地施放水燈，為民眾消災解厄，祈福平安。

民政局表示，新北市鼓勵民眾環保普度，除了「燒好金、少燒金」外，也可至新北市普度網線上普度，或利用環保局的金紙集中焚燒服務，讓普度環保無負擔。

(中時 )