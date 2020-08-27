H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)本月下半年的H型鋼基價每噸調高600元，可望帶動營收及獲利成長。

東和鋼鐵7月營收35.15億元，僅年減0.73%；前7月營收232.07億元，年減幅度收斂至13.26%。目前為夏季電價期間，為傳統電爐廠淡季，但今年第三季相對不淡，且H型鋼價格趨漲，有利營運表現。

東和鋼鐵今年以來營收雖減，但營運績效提升，獲利逆勢成長，在鋼廠中表現可圈可點；東鋼第二季毛利率年增5.2個百分點至13.89%，淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，優於去年同期之0.37元；上半年獲利年增率達66.95%，EPS為1.18元，優於去年同期的0.71元。

第二季鋼價尚穩，加上台商回流建廠以及營建業回溫，單季營收101.11億元，毛利率年增5.2個百分點、季增0.78個百分點至13.89%；淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，也優於第一季的基本每股盈餘0.48元。

東和鋼鐵上半年營收197.12億元，比去年同期的232億元減少；因營運效能提升以及旗下越南廠營運回穩，整體毛利率13.51%，比去年同期的8.34%上升逾5個百分點；整體淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期之7.11億元成長近67%；上半年EPS達1.18元，優於去年同期的0.71元。

(時報資訊)