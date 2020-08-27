由4人組成的登山團隊，昨天在八通關越道26K前石洞營地附近，其中1名隊員疑似墜谷約100米，造成頭部外傷，無法行走，2隊員陪同紮營，1人走到可通訊位置報案；消防局昨獲報後，由空勤總隊今清晨出動直升機空偵，發現山區目標點上方遭雲層覆蓋，消防局表示，因山區雲層狀況不佳，直升機無法出勤，第2批人員上午攜帶繩索等器材，上山前往救援。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長陳力平表示，因墜落地點衛星電話無法通訊，謝姓報案人往東走到八通關越道路10多K可通訊處，透過衛星電話報案；花蓮消防局獲海巡署轉報後，昨下午立即集結搜救人員，由消防局、南安管理站、林務局玉里工作站等組成5位搜救人員，並由小隊長鍾浤澕帶隊，下午1時許集結完成出勤，約下午3點從南安出發，走夜路趕到瓦拉米山屋。

陳力平指出，起初只知傷患「腳扭傷」，因山區收訊不佳，回撥該衛星電話多次皆未接通；海巡署昨下午1時許接獲謝姓報案人來電回報現場座標，地點東經121度9.075分、北緯23度20.398分，海拔高度約1700公尺，位於石洞營地附近，下午4時許，謝再度聯繫回報，自己預計晚間抵達瓦拉米山屋。

第一批搜救人員，昨晚已和謝姓報案人在瓦拉米山屋碰面。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局表示，目前患者因傷勢無法移動，仍在墜落地點，2名隊員昨晚在場陪同紮營，現場須利用繩索系統架設才能其拉上步道。第一批搜救人員昨晚已與謝在瓦拉米山屋會合，今早出發前往抱崖方向，估計再幾個小時可抵達目標點附近；第二批搜救人員6人，2位協作共8人，攜帶裝備今上午也上山趕往現場支援。

第二批搜救人員也攜帶裝備今上午趕往現場支援。（消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

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