受惠新冠肺炎疫情帶動宅經濟成長，電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價一路走揚，周三（26日）再度上漲2.85%來到3,441.85美元，帶動亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的淨資產突破2,020億美元，成為全球首位飛越2,000億關卡的千億富豪。身價1,240億美元的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則於榜上名列第二。

亞馬遜執行長貝佐斯於2017年首次坐上全球首富寶座，並接著於2018年淨資產突破1,500億美元。受到網路購物需求大增，亞馬遜股價於今（2020）年四月達到歷史新高，且股價仍繼續上漲，今年已帶給其投資人逾86%的收益。截至26日，亞馬遜的市值已達到1.7兆美元，成為全美第二有價值的企業，僅輸給同樣受惠於封城措施的蘋果（Apple）。

因新冠肺炎疫情將街上的消費者轉移至網路上，除了生活必需品外，口罩與手部清潔液的網路銷售也大幅攀升，促使亞馬遜2020年第二季財報表現可圈可點，第二季營收超過889億美元，雖然為了配合疫情期間相關措施使亞馬遜花費極大投資，但其第二季收益仍優於市場預期。

據外國媒體報導，若沒有經歷離婚風波，貝佐斯的淨資產大可於2019年超越2,000億美元，貝佐斯和前妻史考特（MacKenzie Scott）離婚後，史考特獲得4%亞馬遜股票，而亞馬遜近來股價上漲也使得史考特的淨資產來到662億美元，在全球千億富豪排行榜上名列第13名，成為全球第一女富豪。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）股價近來也持續飆升，推動創辦人馬斯克（Elon Musk）身價水漲船高，馬斯克的淨資產於26日首次突破千億美元，來到1,001億美元，排名全球第四。

(工商 )