「公司經營者用正面的詞，其實暗示負面的消息」，法說會上隱藏的訊息與未來股價正向連動。國泰金控資深副總孫至德27日表示，國泰金與九家國外新創業者合作進行新金融技術概念驗證（Proof of Concepts,POC），最後完成六家驗證，其中有四家新創已被國泰金鎖定，有意進行下一階段的合作，可能是技術落地或投資。

這四家新創分別是來自美國的Amenity Analytics，主攻自然語意處理（NPL）量化法說會內容，提早預警；美國BehavioSec可建立網銀使用者行為模式，判斷是否是否是本人登入；印度ClearQuote可處理車輛刮傷、凹損照片直接判讀，進行車險維修的報價；韓國Lunit可以AI技術協助醫生判讀X光片，精準發現潛在病灶，減少醫生90％的讀片時間，可協助壽險提升保單核保品質及節省時間。

這是國泰金首次嘗試POC，從2019年第四季開始全球海選新創公司，再歷經半年的時間驗證，孫至德表示，金融創新實驗是國泰金跨入新金融科技領域至關重要的舉措，這次的實驗是很好的開始，且可從三面向來看，一是廣度大，國泰金從400家新創公司逐步篩選到70家，訪談後最後選了九家進行POC，看的新科技公司非常多。且橫跨國泰金六個領域14個部門參與，日前在集團內發表成果，有350多人報名參加，在國泰金內部發揮一定的影響力，提高國際視野，及了解國際新科技。

二是九家中有六家順利完成POC，成功率近七成，在業界來說是很高，一般業界POC成功率只有二到三成，這些公司有技術，但沒有場景去驗證，但國泰金有場景，可以協助這些新創提升技術及調整商業模式，國泰金與這些新創建立「夥伴」關係，協助提升技術，甚至進軍亞洲市場，有不少都可能是國泰金未來的投資標的。

三是POC結果也有「成功的失敗」，即確定一些技術雖然非常好，但要落地台灣市場可能比較不成熟，提早發現這些不成功的部分，亦是很有價值。

國泰金控與國泰人壽、國泰世華銀行、國泰世紀產險等子公司，今年初開始全力投入且完成六大金融創新概念性驗證，即資本市場情緒自然語意（NLP）分析、生物辨識安全防護、車損部位辨識、AI洗錢防制、不動產鑑價商化、AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光。

最後確定較可行的四項，一是國壽與Amenity合作，運用NLP在分析國外軟體、半導體及非民生必需消費品的公司，驗證可偵測出法說上，公司經營者與法人問答間的潛藏訊息，判讀是正向或負向，是否有異常，可作為國壽海外投資的投資後管理或預警機制，但因為只有外語偵測模式，是否後續界接，孫至德說，仍要再進一步測試與討論。

第二是國泰世華銀的數位銀行KOKO與BehavioSec的合作，也驗證可建構出網銀使用者行為模式，判斷是否是本人登入，有8成以上準確率，可協助確保帳戶安全。

第三是ClearQuote的車損照片立即判讀技術，可立即判別車種與車型、損失位置、損失程度，若在印度甚至可馬上提供需更換零件、維修報價，但這部分要落地台灣，仍需建構台灣的車種、零件、人工成本等，尚無法馬上進行車險理賠報價。

第四是國泰人壽與Lunit合作，協助國壽合作醫生用AI先進行客戶X光片判讀，國壽一年有3萬件需健檢件，有些肉眼無法馬上找出肺部節結等，AI可準確標出，大幅節省醫生90％的讀片時間，這部分也被國泰金鎖定，可繼續下一波測試。

另外，國泰金因為這次的高成功率，亦打算今年第四季啟動第二期全新的POC計畫，再次尋找金融科技未來新的明日之星。

(工商 )