又到了農曆七月「好兄弟放風的時節，說到鬼月不得不提民間禁忌，有些稀鬆平常的小事情，在這時候都會被告誡不能亂做，讓人好奇這些古早流傳下來的叮嚀，有什麼樣的依據？道長黃聖彥親字解釋原委，但也說在道家的觀念裡，農曆七月其實是沒有所謂「禁忌」的。

嘉義臨水道壇道長黃聖彥接受《三立新聞網》採訪，解析農曆七月鬼門有哪些禁忌，而這些禁忌又會導致什麼後果，像是經常被告誡的不要去海邊玩水，是避免被抓交替，不要半夜晚上剪指甲，是要避免精氣遭靈體吞食，甚至穿什麼顏色衣服都有講究，要避免穿白、黑、紅色衣物，道長解釋，黑白色是傳統習俗，紅色則是象徵受冤屈亡者變厲鬼來報仇，因此才會特於忌諱。

黃聖彥還舉例，很常聽到有人說外出不要喊人全名，會讓三魂七魄被勾走，不要拍肩，會讓在頭上、左肩、右肩的三把火熄滅，夜晚不能唱歌、吹口哨，則是怕聲響吸引鬼魂，而最基本的夜半不要在外趴趴走，則是因為晚上屬陰，氣場較低的人，可能容易撞邪卡陰。

但道長表示，雖然農曆七月好兄弟放風，讓人有點害怕，但在道家眼中，反倒不是充滿禁忌的，而是行善布施的月份，解釋《三官經》中寫道，此時是地官赦罪的月份，上蒼大開慈悲赦罪之門，讓孤寡的幽魂靈體來人間，接受民眾的施食療慰，因此否定了「鬼月禁忌說」，但強調禁忌來自於長輩善意的擔心，希望晚輩平安，事實上，只要平常心對待，「諸惡莫做、眾善奉行」，七月就會是一個平安吉祥的月份。

(中時新聞網)