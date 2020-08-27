◎彰化血清報告出爐 抗陽性率僅萬分之8.3

引發蓋牌爭議的彰化萬人血清抗體檢測報告今公開，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，研究時發現18名確診者全產生具保護力的中和抗體，但其他4841受檢中，包含確診個案的接觸者、醫護人員等，其中僅4人產生中和抗體，即曾感染者只4人，陽性率萬分之8.3，顯示在最容易感染的族群都只有萬分之8.3，民眾在社區中是相當安全的。

◎最快明天生成 梅莎颱風路徑曝光

今年第9號颱風「梅莎」即將誕生，氣象專家表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動94W預估最快在明天增強為颱風，颱風生成的位置可能距離台灣較近，就在台灣東部海面附近，最快下周一(31日)會影響東部海面，且擾動所在的環境條件不錯，未來發展成颱風後強度將更勝「巴威」，未來強度可能達到中颱等級。

◎虐嬰還說要分屍 台南狠表姊下場出爐

去年1歲半的女童遭生母與薛姓表姐共4人聯手虐死，薛姓表姐虛構嬰靈之說，要求友人李姓男子及她丈夫何男，將女嬰關在狗籠，並輪流凌虐致死，她還命令「不要救、要分屍」，最高法院維持歷審判決，斥責薛及李手段殘忍令人髮指，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

◎牛棚放火 田中將大首勝飛了

因大都會隊有人染疫，加上昨日下雨，比賽順延，洋基隊已休兵5天，今（27）日終於恢復比賽，在客場與勇士隊雙重賽，日籍球星田中將大在第2戰先發，對決勇士王牌投手佛萊德（ax Fried），形成一場精采的投手戰。

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(中時新聞網)