行政院新世代反毒策略第一期計畫4年100億將告段落，行政院院今拍板新世代反毒策略2.0計畫，將再2021年至2025年再投入150億元，將以減少供給、減少需求、減少傷害等三減策略，同時，未來也將修訂防制毒品危害獎懲辦法及增訂科技偵查法，強化相關反毒作為。

行政院2017年提出「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元，統合檢、警、調、憲、海巡、海關六大系統，強力推動各項反毒工作。去年緝毒績效統計，毒品查獲量、收關押的製毒、販毒、運毒人數及查扣金額，都創下近10年來新高。

行政院會今拍板新世代反毒策略2.0計畫，行政院長蘇貞昌於會中表示，反毒策略第一期計畫執行雖有成果，但目前查獲毒品有8成來自境外，如何有效阻絕境外，並協助一時誤蹈毒網回歸社會，降低毒品再犯率；此外，新興毒品透過各式難以辨別的外包裝，毒害年輕人，也要持續提出更好方法遏止。

蘇貞昌說，新世代反毒策略2.0為提高邊境防堵成效，除強化跨境合作偵查外，對於破獲國際毒品案件者，提高奬勵，甚至規定「不溯源、不給奬」，另也要補強科技查緝設備，將毒品從源頭就加以阻攔。境內部分會全力掃蕩壓制，並建立一套完整的流向管理資料庫，嚴加監控。

蘇貞昌說，為提高對新興毒品的辨識能力，政府將擴增新興毒品質譜圖庫，同時強化政府及民間機構的檢驗能力，提升全國檢驗量能，讓新興毒品無所遁形。

至於減少毒品再犯率，蘇貞昌說，除政府除可加強緩起訴附命戒癮治療作為、持續落實個別處遇計畫，以提升處遇涵蓋率外，也將推廣「丁基原啡因」，作為美沙冬療法的替代方案，讓毒癮戒治者可不被標籤化、以更便利的方式，讓戒毒更容易成功。

為全面提升國人對於毒品危害的認識，蘇貞昌要求相關部會結合民間社團資源與力量，深入社區與校園，持續落實反毒宣導工作，就所轄機構、所管團體與場域，讓反毒宣導工作深入社會每一個角落，以協助全民認識毒品、遠離毒品。

(中時 )