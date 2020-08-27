時代力量高雄市議員黃捷27日晚間突然宣布退黨，28日上午親自出面說明。針對妹妹黃蓉爆出時力「作票」疑雲，外界竟質疑她收買「人頭黨員」，她對此痛批荒唐，不解自己幫親友刷卡繳黨費有什麼問題，還對時代力量喊話「還我黨費」。

黃捷指出，黨內一直都有很多內部問題，包括不民主的制度，然後很多因人設事、雙重標準。決策委員改選，其實是黨內很多年輕人最後的希望。很可惜的是，就連這唯一的希望，在她投入選舉時發現，連這場選舉都不是公平的。

黃捷提到妹妹黃蓉想加入時力、卻「被投票」的事件，她強調，如果是系統錯誤可以原諒，只是在這麼敏感選舉期間，還是很不應該。但更嚴重的是，當初邀請幾位親朋好友入黨，全都因不明原因被擋，她很納悶為什麼有人申請可通過、有些人不行？不行的人剛好都是她的親友。

「入黨辦法寫的很清楚，只要符合規則、資料填好、繳個黨費，理當可入黨」黃捷表示，結果她的親友們被不明理由被擋下就算了，擋下的人還參選決策委員，選舉公平性令人質疑。

黃捷也提到前陣子黃國昌錄音檔事件衍生的配票爭議，她痛批，到現在還發生類似作票的事情「一切都太荒唐了」。黨內民主如果是要鞏固權力到這樣地步，連最基本的選舉公正都做不到，她真的很失望。

對於刷卡繳黨費與人頭黨員等疑慮，黃捷舉前時力秘書長陳惠敏曾幫陳為廷繳黨費為例，感慨她幫別人繳黨費可以，自己幫妹妹刷信用卡不行？

黃捷強調，走到這裡，真的也累了，感覺黨內沒有任何值得期待、可以改變的機會。但她仍感謝時代力量，在2018年願意給一個25歲的年輕素人，沒任何支援、沒任何人脈，邀請一起為時代力量精神，為理想打拚。

黃捷說，如果繼續留下來把力氣花在內耗，其實就沒有心力在更應該關注的市政上，所以不得不選擇離開，她表示暫時不會加入其他政黨，會以無黨籍身分繼續為鳳山市民服務，對於罷捷也一樣尊重。黃捷也想起來已經刷卡，還對時力喊話「還我黨費」。

(中時新聞網)