安得烈食物銀行執行長羅紹和（左）向志工說明示範打包物資。（許家寧攝）

新北市府媒合企業志工至食物銀行幫忙打包裝箱。（許家寧攝）

愛心滿滿！創立9年的安得烈慈善協會食物銀行，每月寄送2000多份膳糧箱給全國的弱勢兒少家庭，甚至遠至澎湖、馬祖，新北市志願服務推廣中心媒合企業志工至該食物銀行位於新莊的總部幫忙打包，讓服務志工都覺得熱情澎湃、能量滿滿！

新北市志願服務推廣中心，媒合遠傳電信北二區三重自強店長郭乃瑋，揪團20名員工參加裝箱服務，安得烈食物銀行執行長羅紹和親自示範如何打包，推廣關懷0至15歲弱勢家庭兒少理念，視個案情況，提供即時、適需的資源。

有「國防部史上最強發言人」的前少將羅紹和說，每份「膳糧箱」（取名善良之意），含有各項家庭所需的民生物資，其中嬰幼兒食物箱，根據服務案家的嬰幼兒特性予以客製化，像有腸躁症的嬰幼兒就需要特別準備水解奶粉，其他尿片等一應俱全。

店長郭乃瑋帶領志工在聽完解說、示範後便分工進行，有的裝箱、有的包裝整理，最後裝箱堆疊，當天共完成540箱，每位參與的志工還寫下祝福小卡附掛在食物箱上，讓受惠者在收到物資時，也能感受到志工滿滿的關懷。

社會局長張錦麗表示，安得烈食物銀行一個月會寄送出2000多箱，物資來源則有許多善心企業和廠商提供，也有熱心民眾小額捐款，此外，市府也持續委託媒合企業志工服務體驗活動，歡迎更多企業和員工一起加入，讓社會更美好。

(中時 )