「彰化縣抗體血清調查報告」顯示彰化縣僅有百萬分之八點三的陽性率，代表彰化縣的社區相當安全，參與此計畫的台大教授陳秀熙表示，這次的調查有幾項意義，除中抗體維持時間最為重要，以確診者18人為例，當出檢測時已經距離確診長達3個月，本來以為僅有部分案例體內還殘留保護力，沒想到檢測後發現18人全都還有抗體，這顯示感染後的保護力至少維持3個月到目前的5個月，未來能維持多久尚不能確定，但至少3~5個月是確定的，這對疫苗研發很有幫助。

另外一個大發現是台灣阻斷感染的能力，此次調查的醫護人員竟然零感染，這代表醫院的控管能力十分好，而根據境外、本土感染陽性率去分析，發現境外到本土的感染率下降73%，這顯示居家隔離、社交距離等防疫措施相當成功，讓境外感染的病毒「傳不下去」，也阻斷了社區大流行的可能性。陳秀熙說，「這就是台灣與紐西蘭的差別！」過去紐西蘭跟台灣一樣都有極低的確診率，但後來因為境外感染的增加，而使得境內也爆發感染潮，因此失守！

陳秀熙說，台灣人的防疫意識很好，再加上疫情指揮中心與各縣市政府執行居家檢疫、居家隔離等措施都十分嚴謹，因此才獲得73%極高的阻斷率。

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(中時新聞網)