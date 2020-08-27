交通部從7月起推安心旅遊補助，計畫執行到10月底，但逾400萬人次參與，超乎預期的旅遊潮，39億元經費只能撐到9月上旬，傳出補助額度恐減半甚至提早結束，讓民眾與業者譁然，民進黨籍宜蘭縣議員簡松樹、宜蘭市長江聰淵今天（27日）為觀光業者發聲，呼籲政府不要失信於民，強調安心旅遊做好做滿。

宜蘭鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂表示，最近得知政府對安心旅遊補助，可能會有提早停止、補助縮水成500元，或者追加預算等3方案；遊客到宜蘭旅遊享受1000元補助，但實際消費是補助的6至7倍，受惠不只觀光業。

陳勝樂說，很多民眾是9月、10月才有空，因政府宣布補助到10月底而規畫行程，如果補助喊卡對民眾的公平性也不足。民宿業者林義成說，如補助折半成效不大，當初客人訂9月、10月，聽到可能喊停，讓不少客人紛紛打電話詢問退房。

宜蘭市長江聰淵表示，他昨晚與今天都有與交通部聯繫，獲善意的回應，交通部在盤點資源、向行政院爭取，朝原先補助方案來推動，我們也希望趕快得到交通部最好的回應。

江聰淵說，會為業者發聲不是要對抗中央，是出於善意，民進黨政府是懂得回應的政府，我們收到地方訊息一定要趕快向上呈報，讓中央清楚地方的需求、施政知道接地氣。

(中時 )