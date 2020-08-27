國光生(4142)自主研發的COVID-19新冠疫苗本周順利進入一期人體臨床試驗，若一期臨床試驗順利，預期11月將進入二期臨床試驗。國光說，一期臨床試驗完成後，會看結果如何再規劃二期臨床，不排除多國多中心臨床計劃，目前巴西、土耳其、捷克等等都對此一計劃表達興趣。董事長詹啟賢說，二期臨床人數目標為3000人，最少一定會超過1500人，政府機關已答應會幫忙宣導，希望民眾都有熱情參加二期臨床。

詹啟賢指出，今年最開始預期的試驗進程時間是按照往常的步驟在走，現在臨床時驗的時間較原先預期大幅縮短的原因是，一期臨床到了10月底、11月已有足夠數據及血清檢查結果可知道疫苗到底有沒有保護力，所以可以立刻進入二期臨床，但這不代表一期結束，試驗還在繼續，目前全球都採取這種模式，當然這樣的做法需要政府的同意。

國光與台大感染科合作的新冠疫苗一期人體臨床試驗正在台大醫院收案中，臨床試驗主持人為台大張上淳教授，臨床試驗收案對象為20~60歲的健康成年人，收案人數約70人。後續二、三期臨床試驗規劃將切與食藥署討論，若一期臨床試驗證明疫苗安全無虞，可望在11月進入二期臨床試，年底前將開始量產。

國光生技說，公司本身細胞生產工廠及合作夥伴有的生產設備及能量，可以提供每年2000萬劑以上，也具有無菌充填產能，第一條無菌充填線每年充填產能為2500萬劑，第二條無菌充填線預計2021年2月可投產每年充填產能1億劑，並擁有完整的智慧財產權，不會受第3者或他國的牽制。

(時報資訊)