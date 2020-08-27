封測廠頎邦（6147）受市況多重逆風干擾，第二季每股盈餘1.07元、降至近1年半低點，上半年每股盈餘2.5元仍創同期次高。展望後市，投顧法人預期下半年營運可望逐季小幅成長，且不利因素已集中在今年顯現，預期明年營運表現可望顯著回升。

頎邦7月7日股價觸及68.5元、登半年波段高點，隨後跟隨大盤一路震盪拉回54～56元區間盤整。近日股價止跌回升，今（27）日持平開出後於平盤上下微幅波動，最高小漲0.52％至57.5元。三大法人本周迄今續賣超609張，但昨（26）日轉為買超840張。

頎邦第二季合併營收50.15億元為近5季低點，毛利率25.38％、營益率18.53％雙創近2年低點。加上業外顯著轉虧拖累，稅後淨利6.98億元，季減25.02％、年減30.41％，每股盈餘（EPS）1.07元，雙創近1年半低點。

上半年合併營收103.42億元、年增6.46％，仍創同期新高，但毛利率26.39％、營益率19.76％，較去年同期32.22％、25.53％新高顯著下滑。加上業外轉虧，稅後淨利16.29億元、年減17.66％，每股盈餘2.5元，仍雙創同期次高。

不過，頎邦7月自結合併營收18.55億元，較6月16.74億元成長10.82％、較去年同期18.53億元微增0.13％，改寫歷史次高紀錄。累計1～7月合併營收121.97億元，較去年同期115.67億元成長5.45％，續創同期新高。

投顧法人指出，受惠液晶電視需求復甦，以及韓系廠商退出市場帶動大尺寸面板驅動IC（LDDI）轉單效應，可望帶動頎邦第三季LDDI業務強勁復甦、營收季增4～9％。隨著美系客戶新款手機啟動拉貨，亦可望帶動第三季智慧型手機相關應用季增約5％。

在觸控面板感應晶片（TDDI）需求優於預期，美系客戶功率放大器（PA）封測及5G相關應用功率放大器（PA）、射頻（RF）元件封測需求提升下，投顧法人看好將挹注頎邦營運成長動能，預期下半年營運可望逐季小幅成長。

不過，投顧法人也指出，頎邦第二季毛利率不如預期，主因稼動率偏低及金價等原物料成本增加影響。由於小尺寸驅動IC（SDDI）業務動能遲緩，LDDI業務成長無助毛利率提升，預期毛利率及獲利動能仍相對緩慢，需視金價是否走穩及稼動率是否明顯復甦。

綜合多家外資及投顧法人看法，雖預期頎邦受多重市況逆風干擾，今年獲利將降至近3年低點，但最壞窘境已在今年集中反映，預期明年營運表現可望顯著回升，且目前股價及高殖息率將使下檔風險有限，目標價均在60元以上。

(時報資訊)