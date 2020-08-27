據住展雜誌今（27）日最新統計，截至今年8月為止，大台北都會區商辦（含廠辦，以下同）建案待售總量約1,091億元，比去年同期增加百億大關，近120億元，年增幅約12.3％。

住展雜誌研發長何世昌表示，近年因商辦市場看俏，越來越多建商投入商辦開發，雖然大台北地區供給量溫和成長，但水位仍舊偏低。預料在下一波商辦完工交屋高峰來臨之前，商辦市場的榮景仍然可期。

住展雜誌統計資料顯示，今年北市商辦待售案量約286億元，較去年增逾百億元，年增幅約六成四。新北市同期商辦待售案量約805億元，僅比去年同期微增近一％，變化幅動不大。

若以待售的商辦件數來看，去年8月北市商辦建案數量僅9個，今年8月成長至14個。新北市今年同期商辦件數共有20個，比去年18個還多。雙北市商辦建案數量同步成長，顯示建商不斷投入商辦開發行列當中。（新聞來源：工商即時 蔡惠芳）

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