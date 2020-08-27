據住展雜誌今（27）日最新統計，截至今年8月為止，大台北都會區商辦（含廠辦，以下同）建案待售總量約1,091億元，比去年同期增加百億大關，近120億元，年增幅約12.3％。
住展雜誌研發長何世昌表示，近年因商辦市場看俏，越來越多建商投入商辦開發，雖然大台北地區供給量溫和成長，但水位仍舊偏低。預料在下一波商辦完工交屋高峰來臨之前，商辦市場的榮景仍然可期。
住展雜誌統計資料顯示，今年北市商辦待售案量約286億元，較去年增逾百億元，年增幅約六成四。新北市同期商辦待售案量約805億元，僅比去年同期微增近一％，變化幅動不大。
若以待售的商辦件數來看，去年8月北市商辦建案數量僅9個，今年8月成長至14個。新北市今年同期商辦件數共有20個，比去年18個還多。雙北市商辦建案數量同步成長，顯示建商不斷投入商辦開發行列當中。（新聞來源：工商即時 蔡惠芳）
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。