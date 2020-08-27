近年因商辦市場看俏，越來越多建商投入商辦開發，至今年8月為止，大台北商辦(含廠辦)建案待售總量約1,091億元，比去年同期增加近120億元，年增幅約12.3％。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然大台北地區供給量溫和成長，但水位仍舊偏低。預料在下一波商辦完工交屋高峰來臨之前，商辦市場的榮景仍然可期。

何世昌認為，大台北商辦待售案量僅約千億元，但投入商辦開發的業者越來越多，台北市已掀起「搶種商辦」熱潮，這個熱潮就跟搶種高麗菜一樣，未來推案量將大幅度成長。預估大約四年後、最快在2024年就會迎來商辦完工交屋第一波高峰，屆時商辦市場會不會產生變化，那就很難說了。

大台北商辦供給量雖然增加，但市場依然有「缺貨感」，何世昌認為主因可能如下：第一、目前線上供給多為B辦，A辦供給短缺的情況依舊嚴重。第二、因住宅價格普遍仍高於商辦，部份商辦游走灰色地帶，被買方作為住宅使用，商辦的實際量因而比帳面上還少。

第三、部份銷售中的商辦建案，空間規劃不見得符合目前企業主的需求。第四、有些商辦建案希望整棟出售，像內湖「鼎實科技大樓」、南港「砳建築」等案，能負擔的企業主相對較少。因上述四個因素，導致商辦供給正在增加，但買方能挑的物件卻有限，以致於產生了缺貨的狀況。

住展雜誌統計資料顯示，今年北市商辦待售案量約286億元，較去年增逾百億元，年增幅約六成四。新北市同期商辦待售案量約805億，僅比去年同期微增近一％，變化幅動不大。若以待售的商辦件數來看，去年8月北市商辦建案數量僅9個，今年8月成長至14個。新北市今年同期商辦件數共有20個，比去年18個還多。雙北市商辦建案數量同步成長，顯示建商不斷投入商辦開發行列當中。

目前台北市線上銷售中的14個商辦建案，高達11個多位在士林、北投、內湖、南港等地，尤以內湖7個為最。新北市的商辦大多集中在汐止、新店、中和、土城與新莊等地，尤以汐止、中和兩地的供給量較大。汐止主要為「遠雄U-TOWN」一期與二期、「環宇科技中心」、「富鼎科技大樓」等案，中和則有「中板科技大樓」、「台灣科技廣場」、「世界Ｗ」等案。

(時報資訊)