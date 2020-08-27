根據「彭博億萬富翁指數」，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的淨身價飆破2020億美元，成為跨過這個2000億美元門檻的第一人。

周二亞馬遜股價收漲2.85%，為3,441.85美元，市值突破1.7兆美元，在美國上市公司中排名第二，僅次於蘋果公司。

現在貝佐斯的財富已經比排名第二的微軟共同創辦人比爾．蓋茲還高出780億美元。

貝佐斯的個人財富主要來自於持有的亞馬遜股票，近幾年來也隨著亞馬遜股價一路飆升。貝佐斯在2017年首度拿下世界首富之位，並在2018年成為近代史上的世界首富，當時其個人財富超過1500億美元。

受惠於居家防疫觸發前所未見的消費需求，亞馬遜股價在4月創下歷史新高，並持續走高，使該公司股票市值暴增數千億美元，今年以來超過86%的投資報酬率更讓投資人賺得荷包滿滿。亞馬遜第二季營收突破889億美元，且儘管防疫相關投資龐大，其獲利表現仍然優於市場預期。

(時報資訊)