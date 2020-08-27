消費級無人機品牌 DJI 今（27）日正式發表全新手機雲台（三軸穩定器） DJI OM 4。作為Osmo Mobile 系列的最新成員，重新命名的DJI OM 4 透過創新的磁吸設計、強大的智能功能及三軸雲台技術，為用戶帶來更流暢的日常拍攝體驗。

將日常拍得不同尋常

DJI OM 4 的折疊式設計方便用戶隨身攜帶，不論是公路旅行、朋友間視訊通話，或是在夏季家庭燒烤聚會上，它都可以讓你隨時記錄點滴精彩。DJI OM 4 在充滿電力情況下可運作長達 15 小時，亦可作為行動電源使用。DJI OM 4 機身選用優質耐用材料，智能功能操作簡易，是記錄你日常生活的不二之選。它兼容絕大部分智能手機（手機厚度6.9-10 mm、67-84 mm寬度），230 ± 60 公克的手機都可使用。

有吸力，拍攝更犀利

新一代DJI OM 4 加入磁吸設計。全新的磁吸設計可自動對位、調平無負擔，滿足了手機在拍攝與其他使用場景之間快速切換的需求，既不耽誤回復信息、電話，也不錯過拍攝時機。配合可折疊設計，從吸附、展開到開拍，簡單三步，一氣呵成，不再擔心慢半拍。磁吸手機夾和磁吸指環扣輕薄精巧，」實現了快速拆裝的用戶需求。磁吸手機夾和磁吸指環的金屬色澤搭配 DJI OM 4 機身的淺灰色，融合了科技與時尚感。DJI OM 4 支援單手使用和操控大部分功能，亦可維持待機模式 (Standby Mode)，方便隨時重新啟動。

DJI - Introducing DJI OM 4

彈指間，拍出華麗影片

DJI Mimo 應用程式內有豐富拍攝範本可供直接使用，讓新手亦能拍出極具專業水準的相片和影片，高品質影像內容輕鬆到手：

（1）智能跟隨 3.0 (ActiveTrack 3.0)：於 DJI Mimo 介面選中跟隨目標，DJI OM 4 會自動跟隨抓拍並控制雲台運動。該功能經全新升級，全面提高對成人、兒童和寵物的識別精準度。現在可以透過機身搖桿隨時調整跟隨的構圖，帶來更精準的操控體驗。

（2）手勢控制 (Gesture Control)：透過手勢控制 DJI OM 4，可啟動和暫停影片錄製或拍照，不需要自行設置定時器，非常適合自拍或團體合照等場景。

（3）內置智能拍攝模式：DJI Mimo 內有多種高階影像模式，助你輕鬆記錄生活大片：動態變焦功能 (DynamicZoom)可拍出「希區考克 (Alfred Hitchcock)」式戲劇性背景偏移效果，讓影片有電影般的視覺縱深感，更具吸引力。縮時攝影 (Timelapse)、軌跡縮時 (Motionlapse)、運動縮時 (Hyperlapse)能以加速形式呈現時間流逝，將時光濃縮為精彩一刻，此三種模式均使用 EIS (Electronic Image Stabilization) 電子防抖以及三軸雲台增穩技術，以提高畫面穩定性及流暢度。

此外借助慢動作 (Slow Motion)功能，能將一個瞬間分解為多個絕美畫面慢慢欣賞。運動模式 (Sport Mode)則可輔助你快速抓拍目標及其動作，為場景增添一絲動感。三個創意全景拍攝 (Panorama)選項均可拍攝更廣闊的視野，包括 3X3 全景、240° 全景及全新「CloneMe」全景複製模式，幫你拍攝一張同時含有三個自己的奇趣相片，令分身不再乏術。旋轉模式 (Spin Shot Gimbal Movement)可使用搖桿，雲台將轉動手機拍出好玩的旋轉效果。最後，Story 模式拍攝範本 (Story Mode Templates)則是可選擇一個預設範本，讓短片充滿創意巧思。DJI OM 4 按預設的軌跡運動，自動加入音樂和色調，一鍵出片，方便你可快速分享至社交媒體上。

用户透過藍牙連接裝置，可用 DJI Mimo 應用程式來調整重要設定及選擇各種功能模式。除 DJI Mimo 應用程式外，DJI OM 4 還可以控制手機自帶相機的基本拍攝功能，並可根據手機類型選擇更進階的功能。此外，DJI OM 4 配備實用配件，包括手繩、手持三腳架和束口袋等。

DJI OM 4產品照。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI OM 4與配件。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI OM 4 現已加入 DJI Care 隨心換計劃，涵蓋多種意外場景，讓創作更安心。一年版售價為NT$320，包含一年兩次低價置換；兩年版售價為NT$490，可享兩年內三次低價置換和第二年官方延保服務。即日起，DJI OM 4 透過DJI Store、官方旗艦店及各地授權分銷及零售商正式發售。DJI OM4 售價為NT$3,990，內含DJI OM 4、磁吸手機夾、磁吸指環扣、手持三腳架、手繩、束口袋等。想要用手機拍出超強大片的你，可多多考慮。

(科技)